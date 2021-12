Un arbitro toscano per il prossimo impegno della Fiorentina. Ha già arbitrato i viola col Verona (con tanto di rigore ed espulsione)

La partita tra Verona e Fiorentina in programma mercoledì prossimo alle ore 18.30 sarà diretta da Daniele Doveri, nato a Volterra, ma della sezione di Roma.

Sono addirittura venti i precedenti in campionato con lui dei viola, con uno score complessivo di 12 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte. Fuori casa invece il bilancio è di 3 vittorie, zero pareggi, 5 sconfitte.

In questa stagione non ha mai incrociato i gigliati e l’ultima direzione è quella risalente alla stagione 20/21, Fiorentina-Genoa 1-1 con gol del pareggio di Milenkovic addirittura al 98′. La Fiorentina è in serie positiva con lui da tre partite, l’ultimo KO è quello del 15 marzo 2019, Cagliari-Fiorentina 2-1.

Ha già arbitrato una partita tra Fiorentina e Verona, anche se al Franchi, il 2 dicembre 2013 ed è finita 4-3 per i gigliati con tanto di rigore concesso ed espulsione di Jankovic nella stessa azione.