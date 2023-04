Un argentino ritrovato e un croato che può farci divertire: Nico e Brekalo sono la miglior coppia di esterni possibile per l’attacco della Fiorentina

La notte di Poznan ha portato in casa Fiorentina tante conferme, ma anche una piacevole sorpresa di nome Josip Brekalo. Il croato, finalmente schierato dal primo minuto, ha ribadito le buone impressioni delle sporadiche apparizioni che finora gli aveva concesso Italiano. L’ultima quella contro lo Spezia quando aveva colpito subito un palo, dinamica che peraltro si è ripetuta ieri sera.

Sfortuna a parte Brekalo è un giocatore di grande qualità e visione di gioco, uno che sa quando far girare il pallone ma anche quando calciare in porta. Chiaro che Italiano aspettasse di averlo al cento per cento per buttarlo nella mischia, ma ora la Fiorentina si ritrova una freccia in più al suo arco in vista di questo impegnativo e decisivo finale di stagione.

Oltretutto la presenza di Brekalo permette a Nico Gonzalez di posizionarsi a destra, zona di campo dove sicuramente rende di più. Se è vero che ai tempi dello Stoccarda l’argentino prediligeva la fascia sinistra, è vero anche che il gioco di Italiano lo induce spesso e volentieri a convergere verso il centro per tentare la conclusione. Cosa che, ovviamente, può fare solo se si muove da destra verso sinistra e ieri l’ha dimostrato con la staffilata che ha propiziato il gol di Cabral.

Una partita non basta per fare una prova, ma l’impressione è che Brekalo e Nico Gonzalez al momento siano quanto di meglio la Fiorentina possa proporre sul fronte offensivo insieme a Cabral. Vedremo se Italiano comincerà a schierarli insieme con una certa continuità, magari già a partire dalla gara di lunedì sera contro l’Atalanta. Intanto però Firenze si gode le sue frecce, un argentino ritrovato e un croato che ha appena iniziato a farci divertire.