Un attaccante, ex pupillo di Pantaleo Corvino, ha rescisso il proprio contratto con la Fiorentina

Martin Graiciar non è più un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com la società viola e il giocatore ceco hanno trovato l’accordo per la rescissione del contratto.

L’attaccante era arrivato in viola nell’estate del 2017 dallo Slovan Liberec per una cifra intorno al milione e mezzo di euro. Il ragazzo classe 1999 era rimasto poi in prestito al club della Repubblica Ceca per un’altra stagione. Nella stagione 2018-19 era rimasto a Firenze, non trovando però mai spazio in Prima Squadra. Per lui solo un paio di apparizioni con la Primavera viola. Nelle stagioni successive poi gli altri due prestiti a Sparta Praga e Mlada Boleslav, sempre in Repubblica Ceca.

All’inizio di questa stagione il calciatore portato a Firenze dall’ex DS viola Pantaleo Corvino non ha trovato una nuova sistemazione e si stava allenando con la squadra di Alberto Aquilani. Secondo quanto si apprende gli animi tra le parti sarebbero stati un po’ tesi ma, alla fine, si è riusciti ad arrivare all’accordo per la rescissione del contratto che sarebbe durato fino al 2022.

Domani Graiciar tornerà a casa, libero di poter trovare una nuova sistemazione.