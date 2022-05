Un attaccante in meno da fronteggiare per la Fiorentina contro la Juventus. Al Franchi non ci dovrebbe essere Dybala

Un attaccante in meno da fronteggiare per Igor e Milenkovic contro la Juventus. Secondo quanto riporta Skyport, l’avventura in bianconero di Paulo Dybala sarebbe già conclusa e non scenderà in campo sabato prossimo al Franchi contro la Fiorentina. In accordo con Massimiliano Allegri infatti la Joya non verrà convocato per l’ultima di campionato, concludendo così la sua avventura in bianconero con la partita giocata contro la Lazio che lo ha visto in lacrime davanti ai propri tifosi all’Allianz Stadium.