Un attuale attaccante viola in affitto…nella casa di Jovetic!

Durante una delle consuete dirette Instagram organizzata dallo “scatenato” ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey, Stevan Jovetic ha rivelato un curioso retroscena che riguarda direttamente un attuale attaccante gigliato. In affitto, nella casa fiorentina dell’attaccante montenegrino al momento ci sarebbe Dusan Vlahovic, come rivelato dallo stesso Jovetic nel corso della diretta. Dopo i 5 anni passati a Firenze, il montenegrino dunque ha comprato una casa nel capoluogo toscano data in prestito al momento, al giovane talento classe 2000.