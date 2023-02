Un bell’impatto, la gioia strozzata in gola e l’iter del ritorno interrotto a Braga: Castrovilli vuole riallacciare il filo

Con il 2023 Italiano ha ritrovato Gaetano Castrovilli, dopo un infortunio terribile al ginocchio per il quale ha perso quasi 10 mesi di attività. Un ritorno graduale, ancora non dal primo minuto e interrotto per qualche settimana per un risentimento, ma che potrebbe riprendere già da domani contro l’Empoli: a Torino Castro aveva anche trovato il gol, un gol splendido ma annullato per un fuorigioco paradossale e millimetrico. A Braga Italiano ha puntato su altro ma di sicuro un po’ di minutaggio per il numero 10 ci sarà tra domani e giovedì: la Fiorentina aspetta ancora di ritrovare a pieno ritmo il suo talento, magari stavolta da titolare.