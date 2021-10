Un benedetto posticipo del lunedì sera per la Fiorentina: e così Gonzalez e gli altri possono prendersela comoda

Non ci sarà stavolta nessuna corsa contro il tempo per i rientri di Gonzalez, Quarta, Pulgar e Torreira, cioè i calciatori viola impegnati in Sudamerica durante questa pausa di campionato. In tal senso decisivo è stato il calendario, con il posticipo del lunedì sera che agevola non poco la Fiorentina, impegnata tra due giorni a Venezia. A Bergamo un mese fa in campo ci andò solo l’uruguaiano, che dalla convocazione era stato esentato. Diversa sarà la situazione invece in laguna, dove Italiano disporrà di tutti i suoi effettivi, di rientro in queste ore e ampiamente in tempo per partecipare al 100% alla trasferta veneta.