Un buon Cile cade contro il Brasile. E Pulgar riceve un cartellino pesante

Nonostante una buona prova collettiva, il Cile è uscito dal campo sconfitto per 1-0 contro il Brasile. C’è un po’ di rammarico per Erick Pulgar e compagni, che nel primo tempo hanno sfiorato il gol del vantaggio: solo un doppio straordinario intervento di Weverton ha impedito che il pallone entrasse in rete. Nella ripresa la Seleçao ha trovato il gol della vittoria con Everton Ribeiro, bravo a ribattere in rete una respinta di Bravo su tiro di Neymar. Vittoria importante per il Brasile, che fa sette su sette nelle qualificazioni ai Mondiali e si porta così a ventuno punti in classifica.

Il Cile rimane a quota sei dopo sette partite e la qualificazione si fa sempre più complicata: in tal senso, sarà importante la trasferta di domenica notte contro l’Ecuador. Sarà assente Pulgar: il centrocampista della Fiorentina, diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo nei minuti finali della partita e dovrà quindi dare forfait. L’ex Bologna, però, non tornerà a Firenze dato che giovedì il suo Cile giocherà un’altra partita contro la Colombia.