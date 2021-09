La positività al Covid di Andrija Zivkovic, calciatore del Paok Salonicco, aveva gettato ovviamente nel panico un po’ tutta la rappresentativa serba in cui militano attualmente quattro calciatori della Fiorentina. Classico rituale con tamponi a tutti i componenti di squadra e staff ma grande sospiro di sollievo un po’ per tutti, compresi i vari Nastasic, Terzic, Milenkovic e Vlahovic: per loro esito negativo e via libera per scendere in campo già per queste gare della Serbia.