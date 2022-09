Un celebre videogioco calcistico svela i valori dei giocatori di Serie A: ecco chi è il più forte della Fiorentina – FOTO

Uscirà il 27 settembre FIFA 23, celebre videogioco calcistico che quest’anno vedrà per l’ultima volta la collaborazione con EA Sports di cui peraltro la Fiorentina è partner ufficiale. Un dettaglio, questo, che permette ai giocatori di avere una squadra viola riprodotta quasi completamente nei minimi particolari, come le statistiche dei giocatori e la loro somiglianza.

In queste ore sono stati svelati i ratings della Serie A, ovvero i valori dei principali calciatori del nostro campionato. La graduatoria è guidata da Maignan, il più forte con valutazione 87, mentre nei primi quindici non c’è nessuno della Fiorentina. Il migliore per quanto riguarda la squadra viola è Nico Gonzalez, con una valutazione complessiva di 80. Ecco come sarà il suo volto nel videogioco: