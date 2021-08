Sarebbe dovuto essere uno degli innesti voluti e portati da Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Invece Bakayoko è prossimo si al ritorno in Italia, ma non con la maglia viola. Bensì con quella del Milan, per quello che sarebbe un ritorno dato che il francese ha già giocato a San Siro nel 2018/19.

Secondo vari media l’operazione potrebbe essere completata già a metà della prossima settimana, sulla base di un prestito dal Chelsea con diritto di riscatto.