Un centrocampo duttile: Castrovilli indispensabile per Italiano. Ma ora deve rinnovare

Il centrocampo della Fiorentina nella prossima stagione dovrà essere duttile e flessibile e gli interpreti dovranno adattarsi a queste esigenze del loro allenatore, Vincenzo Italiano.

Il tecnico, si legge sul Corriere Fiorentino, alternerà il 4-3-3 al 4-2-3-1. E all’interno di questa alternanza un figura di un jolly come Gaetano Castrovilli, è ritenuta indispensabile dalla guida della squadra.

Ma c’è un piccolo-grande problema: Castrovilli ha il proprio contratto in scadenza nel 2024 e ancora le trattative che ci sono state tra le parti, non hanno ancora portato ad una fumata bianca in questo senso. Senza rinnovo è difficile pensare che ci possa essere un definitivo rilancio del giocatore sul campo.