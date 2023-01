Un colpo in entrata e uno pesante anche in uscita: il Torino si presenterà a Firenze con un centrocampo diverso

Non più Sasa Lukic ma Ivan Ilic: questo sarà il cambiamento di volto del centrocampo del Torino che tornerà a Firenze mercoledì, a dieci giorni dalla sfida vinta in campionato per 1-0. In queste ore infatti i granata stanno concretizzando la cessione del numero 10 al Fulham per una cifra intorno ai 13 milioni, gli stessi più o meno utili a prendere appunto Ilic dal Verona. Intanto i granata saranno in campo tra poco ad Empoli, per una full immersion in terra toscana, prima di concentrarsi sul match secco di mercoledì che avrà in palio la semifinale di Coppa Italia.