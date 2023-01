Un contributo inesistente alla causa della Fiorentina: l’avventura di Jovic in maglia viola può finire in anticipo?

Al giro di boa del campionato, possiamo affermare senza paura di essere contraddetti che l’impatto di Jovic con la Fiorentina sia stato alquanto deludente. Pochi gol, prestazioni anonime, un atteggiamento che forse non significa nulla ma che da fuori comunica sufficienza e superficialità.

Jovic sarebbe legato alla Fiorentina anche per tutta la prossima stagione, ma dal portale serbo HotSport.rs arrivano indiscrezioni in merito a un possibile epilogo anticipato della sua avventura a Firenze. Da capire se la società sta davvero ragionando in questo senso, anche se probabilmente il discorso è più riferito a giugno che ad oggi. Per quanto stia risultato inutile alla causa, Jovic rappresenta pur sempre l’unica punta a disposizione di Italiano considerando l’infortunio di Cabral.