Un corpo a corpo che ha visto insolitamente sconfitto Igor ma il brasiliano resta uno dei punti di riferimento di Italiano

Non è così consueto vedere Igor Julio Dos Santos in difficoltà dal punto di vista fisico eppure sabato con lo Spezia è accaduto anche questo, perché di fronte c’era Mbala Nzola, ovvero uno dei centravanti più prestanti della Serie A. L’angolano è forte fisicamente ma anche molto prolifico tanto da essere già a quota 13 in classifica marcatori. E il personale match tra i due è andato decisamente appannaggio dell’attaccante, che ha sfruttato proprio la sua mole per sfuggire al difensore viola in occasione dell’1-1 ma anche per metterlo in difficoltà su molti altri palloni. Una sfida che forse avrebbe visto in Milenkovic, un po’ più longilineo e più alto del brasiliano, l’avversario migliore da opporre a Nzola ma che comunque non mette in discussione la posizione del numero 98. Dopo la sua prima annata da apprendista centrale, l’ex Spal si è confermato in questa stagione e rappresenta una risorsa quasi irrinunciabile per Italiano, visto il suo piede mancino: niente che uno scontro perso con Nzola possa mettere in dubbio.