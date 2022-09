Un difensore della Fiorentina (e il portiere del Verona) nella squadra della settimana di Serie A

Grazie al 2-0 sul Verona la Fiorentina di Italiano ha ritrovato la vittoria. Quei tre punti in campionato che mancavano dalla prima giornata, anche allora in casa. Oltre ai matchwinner Ikone e Gonzalez si sono distinti però anche altri giocatori. Tra questi Lucas Martinez Quarta, che nonostante la doppia assenza di Milenkovic e Igor ha tenuto la difesa blindata, con l’ausilio di Ranieri.

L’argentino si è così meritato un posto nella squadra della settimana di SofaScore, portale statistico tra i più noti del panorama sportivo digitale. Insieme a Quarta, è finito anche il portiere degli avversari dei Viola, Montipò, che ha neutralizzato Biraghi dal dischetto evitando un più largo passivo alla sua squadra. Di seguito i migliori 11 dell’ultimo turno di campionato:

🇮🇹 | Team of the Week

Our brand new Serie A TOTW is here! 🤩

Players from nine different sides are featured in our XI, with one particularly standing out with his performance — the star of Lazio’s 4:0 win over Cremonese, Ciro Immobile, is our Player of the Week. 💫 pic.twitter.com/uDBGyikFvW

— SofaScore (@SofaScoreINT) September 19, 2022