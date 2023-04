Un dopopartita turbolento derubricato dal giudice sportivo. La mano tesa di Firenze a Bergamo

Il dopopartita di Fiorentina-Atalanta è stato davvero turbolento con un protagonista indiscusso: Gian Piero Gasperini. Sono successi molti episodi e nessuno si aspettava il ridimensionamento dato dal giudice sportivo che non ha preso provvedimenti a carico di tesserati. Se ci si dovesse fermare qui (niente vieta che ci possano essere supplementi di indagine), il tutto sarebbe dunque ricondotto a normali tensioni da gara, una partita accesa come molte altre, giocata con grande agonismo.

In questo contesto però arriva la mano tesa da parte della Fiorentina nei confronti del club bergamasco: “Noi e l’Atalanta in vista del prossimo incontro dovremmo lavorare per calmare gli animi” questa la posizione espressa dal dg viola Joe Barone dopo i fatti dell’altra sera. Un messaggio che sarebbe bene che fosse recepito anche dalla controparte.