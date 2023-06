Un dubbio acceso da tempo, tra un rendimento altalenante e le richieste che non mancano. Terzic, che fare?

Il difensore della Fiorentina Aleksa Terzic ha un futuro in bilico, già da tempo. Le richieste per il terzino sinistro serbo non mancano, soprattutto dal Bologna (che segue il ragazzo da un annetto), accompagnate dalla volontà di avere più minutaggio, richiesta difficile da accontentare con Biraghi avanti nelle gerarchie.

Che fare, quindi, con Terzic? In questo momento la situazione non presenta novità, ma la possibilità che il ragazzo possa lasciare Firenze è concreta e da mettere in conto. Dopo una stagione dal rendimento altalenante, con qualche dubbio sempre presente sul suo futuro, sarà l’estate della verità per il classe ’99.