Un dubbio grande chiamato Gonzalez. Jovic ancora a rischio?

Si avvicina l’impegno della Fiorentina in campionato contro l’Inter. Nella giornata di oggi saranno a disposizione Barak e Milenkovic, nazionali che sono rientrati ieri in città.

Amrabat è stato alle prese con l’influenza per diversi giorni, ma alla fine è riuscito a giocare con la propria nazionale contro il Perù, quindi è da considerare abile e arruolato per la trasferta milanese. Restano invece da capire quali siano le condizioni di Jovic e se abbia smaltito o meno in maniera completa la bronchite che gli ha fatto saltare la gara contro il Lecce e le due sfide di qualificazione ad Euro24 della Serbia.

Il dubbio più grande è quello relativo a Gonzalez. Sarà lui, l’ultimo a rientrare. E’ probabile che Nico possa essere in campo ad allenarsi soltanto alla vigilia del match di Milano e questo mette in forte dubbio la sua titolarità a San Siro. Attenzione a Sottil: potrebbe essere lui a prendere il posto del compagno di squadra e sarebbe un ritorno da titolare dopo diversi mesi.