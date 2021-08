Un esordio col botto: Nico Gonzalez si è già preso la Fiorentina

Domenica sera Nico Gonzalez ha esordito in campionato con la maglia della Fiorentina dopo averlo fatto in Coppa Italia. Se contro il Cosenza le sue qualità si erano già intraviste, al netto di un avversario di livello inferiore rispetto alla Viola, la conferma arrivata all’Olimpico ha fatto sorridere Vincenzo Italiano. Calciatore forte, dinamico e aggressivo, l’argentino ha una qualità sopra la media e la fame di chi vuole dimostrare che i ventisette milioni spesi dalla Fiorentina per acquistarlo non sono stati sprecati.

Gonzalez ha riempito gli occhi di tutti e quello che conta ha dato comunque un senso alla serata in casa viola, perché il risalto alla prestazione dell’esterno sudamericano è stato unanime nella scomposizione della gara e del risultato. Adesso c’è da trovare e affinare l’intesa con Vlahovic, dopodiché Italiano e i tifosi della Fiorentina potranno godersi un’accoppiata davvero micidiale.