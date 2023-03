Un ex Fiorentina permette alla Lazio di battere il Napoli. Prima sconfitta casalinga in A per i partenopei. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la sfida tra Napoli e Lazio, anticipo del venerdì della 25esima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno battuto a sorpresa i partenopei con il risultato di 0-1, grazie a un gol dell’ex Fiorentina Vecino arrivato al 67′. Prima sconfitta stagionale in casa per i campani in Serie A, che finiscono la partita con zero punti per la seconda volta dopo la sconfitta subita contro l’Inter.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.