Un ex tecnico viola al Franchi per Fiorentina-Inter: c’è un giocatore sotto osservazione, ma non solo

Tra i tanti addetti ai lavori che questa sera saranno sugli spalti del Franchi per assistere a Fiorentina-Inter, ci sarà anche Paulo Sousa. L’ex tecnico viola e oggi ct della Polonia, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, tornerà a Firenze per osservare dal vivo Bartlomiej Dragowski, inserito nell’elenco dei pre-convocati per le prossime partite della Nazionale allenata dal portoghese.

La presenza di Paulo Sousa, inoltre, è importante anche dal punto di vista scaramantico. Con lui in panchina, la Fiorentina ha vinto l’ultima partita contro l’Inter allenata da Stefano Pioli al Franchi. Era l’aprile del 2017 e la partita finì 5-4 per la Viola.