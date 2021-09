Un ex viola entra a far parte della dirigenza del Siena

Andrea Mussi è il nuovo responsabile scouting del Siena calcio. Come riporta TMW, ’ex calciatore di Fiorentina, Empoli, Ravenna, Ancona, Reggiana, con oltre 160 gare nei professionisti, dal 2015 ha intrapreso la carriera di direttore sportivo, prima a Pavia poi all’Albissola e infine al Carpi. E’ già stato capo degli osservatori alla Pro Vercelli e da questa estate ha iniziato a collaborare con la Società bianconera.

Il suo prezioso lavoro è stato apprezzato dal presidente Armen Gazaryan il quale, in accordo con il direttore sportivo Giorgio Perinetti e l’assistente Pierfrancesco Strano, lo ha voluto inserire nello staff.

Andrea Mussi è già al lavoro: “Sono onorato di lavorare per questa Società – ha detto il nuovo responsabile scouting – ed è per me un grande onore essere a stretto contatto con Perinetti. Il Siena è una realtà solida, con giuste ambizioni e con una squadra di qualità dentro e fuori dal campo. Sono davvero entusiasta di farne parte”.