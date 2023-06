Un ex viola in rampa di lancio al Verona dopo un’ottima prima stagione da professionista e l’exploit al Mondiale Under 20

Di rientro dal prestito dopo l’annata trascorsa con la maglia del Mantova, Daniele Ghilardi si appresta a fare ritorno all’Hellas Verona, club proprietario del suo cartellino. L’ex difensore classe 2003 della Fiorentina ha totalizzato 21 presenze, una rete ed un assist in Serie C, alla prima esperienza nei professionisti.

E se, fino a un mese fa, tutto avrebbe fatto pensare a un nuovo prestito, il recente Mondiale disputato con l’Italia Under 20 può aver cambiato gli scenari per il futuro del difensore. Come riporta Mondoprimavera.com, adesso l’ex difensore viola può addirittura sperare nella conferma da parte della società scaligera. Ghilardi ha raggiunto la finale con mister Nunziata, giocando per intero 6 partite sulle 7 totali nella competizione.

Ghilardi si è trasferito dal Verona alla Fiorentina la scorsa estate, per circa 500.000 €. Il club gialloblu decise di esercitare il diritto di riscatto per il giocatore, arrivato in Veneto nel mercato di riparazione del 2022. Ed ora per Ghilardi si apre un nuovo, allettante scenario.