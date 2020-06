Un ex viola in uscita dalla sua squadra e una lista di pretendenti alquanto esigua. E se la Fiorentina provasse a riprenderlo?

Marcos Alonso è sulla lista dei partenti del Chelsea. I blues sono ormai determinati a puntate tutto su Chilwell del Leicester per la fascia sinistra, e l’ex viola verrà sacrificato. E secondo i media britannici, c’è già una squadra in pole position per lui: il Newcastle. E ci sono già anche le cifre, 26 milioni di sterline per concludere l’affare. Tuttavia la questione sorprende un po’, dato che il Newcastle non è esattamente un top team e naviga spesso nella medio-bassa classifica della Premier League. Ragionamento che potrebbe aprire a una nuova suggestione: perché non tentare di riportare Alonso a Firenze? D’altronde non è un mistero che la Fiorentina abbia dei problemi sull’out di sinistra, senza contare che la questione Dalbert-Biraghi deve ancora essere risolta. Ecco allora che un ritorno di Marcos Alonso potrebbe davvero fare al caso di Rocco Commisso, vista anche l’esperienza che il giocatore si è fatto e il miglioramento esponenziale degli ultimi anni. Al massimo ci sarebbe qualcosa da rivedere sulle cifre, dato che lo spagnolo viaggia comunque sui trent’anni. Ma forse Pradè ci sta pensando davvero, per un ritorno che non sarebbe il primo a Firenze negli ultimi anni. D’altronde se ci può provare il Newcastle…

