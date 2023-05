Un finale intenso prima di scegliere il percorso di crescita: tempo di decisioni importanti per Distefano e la Fiorentina

Da fuori quota il 2003 della Fiorentina Filippo Distefano sta vivendo la miglior stagione della propria freschissima carriera. L’attaccante nativo di Camaiore, con la doppietta di ieri segnata al Torino, ha toccato quota 14 reti stagionali. Un numero di segnature assolutamente notevole, a cui vanno ad aggiungersi ben 12 assist. Distefano è un vero e proprio jolly offensivo; il numero 11 della primavera viola ama partire da sinistra per accentrarsi e cercare il tiro o la rifinitura. Dribbling, palloni ficcanti messi al centro, Distefano sa come mettere in difficoltà le difese avversarie, a dispetto di una struttura fisica non certo devastante.

Dopo il primo contratto da professionista con la Fiorentina firmato poco più di un anno fa, Distefano è legato ai colori viola fino all’estate del 2024, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Già più di un club di Serie B si è mosso per rilevare in prestito il giocatore gigliato, ma anche all’estero, Rapid Vienna ad esempio, il giovane attaccante è seguito con attenzione. Distefano ha già debuttato in Serie A ed in Conference League con mister Italiano ed è il leader tecnico di Aquilani in Primavera.

Gestito dall’agenzia di Francesco Totti, Distefano adesso è concentrato sull’apertissimo finale di campionato con la Fiorentina. Dopo la sconfitta con la Roma nella finale di Salerno la compagine viola ha visto sfumare il primo obiettivo stagionale ma resta in corsa per la vittoria del campionato. Per Distefano però è già tempo di attente riflessioni. Dirigenza e calciatore dovranno trovare un accordo, poiché l’attaccante dovrà necessariamente militare in una prima squadra nella prossima stagione. Al momento per il giocatore di spazio in prima squadra non sembra potercene essere nell’immediato ma è certamente prematuro emettere sentenze definitive in una fase così delicata dell’anno calcistico. E Distefano può sperare…