Un finale sorprendente che fa sperare che a Commisso si accenda una lampadina. Il futuro di Italiano rimandato a dopo Praga, ma ci sono tutte le condizioni per la permanenza

Questo finale di stagione è sorprendente. Ci piace, dà energia per il futuro, ci fa sperare che a Rocco Commisso si accenda una lampadina per costruire una Fiorentina ancora più competitiva.

La prima finale non è andata bene, è vero, ma è arrivata una sconfitta a testa alta. Con un fiume viola che ha seguito la squadra a Roma, regalando a tutti fotogrammi di felicità. Poi la vittoria con la Roma, segnale inequivocabile che questa squadra fino alla fine ci crede, lotta, non regala nulla. Sinergia, per la prima volta sinergia totale. Ma anche una ottima condizione fisica e mentale. Dimostrazione che Italiano ha lavorato bene nella testa e sulle gambe dei calciatori.

Adesso l’obiettivo sarà quello di mantenere la stessa cattiveria, la stessa determinazione, la stessa mentalità fino al prossimo 7 giugno. Provando ad alleggerire anche un po’ la tensione, le aspettative di una partita che rischia di diventare il vero spartiacque della stagione e degli anni futuri. Non può e non deve essere così. Anche se immaginare questa squadra fuori dalle coppe, il prossimo anno, dopo una stagione del genere, farebbe davvero male.

Di tutto, compreso del futuro di Italiano (che per quello che sappiamo rimarrà sicuramente a Firenze) se ne parlerà dopo Praga. Al termine di una stagione lunghissima e logorante che potrebbe riportare un trofeo a Firenze dopo moltissimi anni.

A Praga più Ranieri di Quarta, più Jovic di Cabral. Nove giorni che tutta Firenze non vede l’ora passino in fretta. Questa volta tanti rimarranno davanti alla tv, davanti ai maxischermi, però una cosa sia chiara: sarebbe un dispiacere, rimarrebbe tanto amaro in bocca, ma questa stagione ci avrebbe comunque fatto divertire e regalato emozioni forti. Impensabili fino a pochi mesi fa.