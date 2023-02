Un forte segnale di protesta dato dai tifosi della Fiorentina alla Juventus e al calcio italiano

Lasciare completamente vuoto il settore ospiti dell’Allianz Stadium. Questo è l’obiettivo che si è data la tifoseria organizzata della Fiorentina per il match di domenica prossima contro la Juventus.

“Invitiamo tutti i Tifosi Viola a boicottare la trasferta di Torino. È arrivata l’ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business. Il calcio è della gente!”. Questo è il messaggio che è partito dalla Curva Fiesole e che si è poi diffuso fino ad arrivare anche ai club che aderiscono all’ACCVC.

Qualche tifoso potrebbe decidere di organizzare lo stesso la trasferta in autonomia, ma rappresenterebbe una piccola eccezione.

Biglietti a costi esosi, modalità di acquisto inaccettabili: da qui si parte per cercare di cambiare una situazione che rischia, ancora di più, di far disamorare la gente e di svuotare gli impianti dove lo spettacolo va in scena ogni fine settimana.