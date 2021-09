Un ‘Franchi’ pieno per tre/quarti? A breve potrebbe essere possibile

Sono andate molto bene, come prevedibile, le prime due giornate di Serie A dal punto di vista del pubblico e del riempimento degli spalti, limitato al 50% in tutto il paese. I vertici del calcio italiano sarebbero voluti ripartire già con una percentuale più alta ma la prudenza fin qui ha prevalso: nell’Italia di oggi tuttavia, resta in giallo una sola regione, la Sicilia, e in relazione alla colorazione del paese si sta discutendo, e si discuterà, proprio della possibilità di aumentare le presenze negli impianti. Alla Camera infatti sarà dibattuta la possibilità di salire al 75% nelle regioni bianche, una norma che ad oggi permetterebbe di rivedere un ‘Franchi’ pieno per tre/quarti della sua capienza: non una normalità vera e propria ma sicuramente un’atmosfera che riavvicinerebbe la Fiorentina molto vicina al suo ambiente ideale.