Ne l breve periodo l’obiettivo è vincere a Bergamo, nel lungo è fare come Gasperini all’Atalanta: giocare la Champions e lottare per il vertice in A. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, l’avvicinamento alla sfida è stato particolare, come per altri club che hanno lavorato senza molti big. Per Italiano, che lo scorso anno allenava lo Spezia, questo numeroso “fuggi-fuggi” verso le Nazionali è abbastanza anomalo