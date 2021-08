FOTO – Un futuro ancora in campo per Ribery? Intanto l’ex Fiorentina si gode il lusso di Dubai

Ormai da diverse settimane Franck Ribery non è più un giocatore della Fiorentina. Il legame tra il fuoriclasse francese e la Viola si è interrotto dopo due anni, mentre è ancora incerto il futuro dell’ex Bayern. Per ora nei suoi piani non sembra esserci un ritorno in campo, almeno nei campionati più importanti.

D’altronde la stagione in Europa è già iniziata in vari campionati e Ribery non ha ancora trovato una sistemazione. Intanto però non se la passa affatto male, come dimostrano le foto postate su Instagram che lo ritraggono su un lussuoso yatch in quel di Dubai.