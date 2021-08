Un Gian Piero Gasperini insolito rispetto a come siamo abituati ad ascoltarlo nei post partita, spesso pieni di fastidio e rivendicazioni. E invece ieri il tecnico dell’Atalanta ha riconosciuto i meriti dell’avversario, dopo la vittoria in extremis sul Torino: “Sono 3 punti molto buoni ma non meritavamo di vincere la partita. Ci è andata bene, era difficile. Averla vinta ci dà soddisfazione ma è evidente che dobbiamo fare prestazioni migliori”.