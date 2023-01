Un gingillo da 110 milioni che Commisso vuole seguire da vicino. Ma c’è un ritardo per finiture e realizzazione dei collegamenti interni

Si avvicina il momento della ‘consegna’ per il Viola Park, il centro sportivo di proprietà della Fiorentina. “Un gingillo da 25 ettari che rappresenta un investimento atomico prossimo ormai ai 110 milioni” così viene definito stamani da La Nazione. Una descrizione colorita che però rende bene l’idea.

Le speranze del club proiettavano la fine dei lavori alla fine di marzo. I tempi sono stati rispettati per tutte le strutture e alcuni padiglioni sono già stati completati. C’è un ritardo per le ‘finiture’ e la realizzazione dei collegamenti viari interni verso i campi. Per queste opere servirà circa un mese in più, anche perché i lavori sono stati rallentati fra novembre e dicembre dagli oltre 40 giorni di pioggia.

Non è da escludere il fatto che il presidente Rocco Commisso, in arrivo in Italia, resti a Firenze per poter seguire da vicino il completamento dei lavori.