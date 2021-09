“Un giocatore come Vlahovic merita l’Europa e prestigiosi palcoscenici. Commisso gli costruisca una grande squadra intorno e lui ne sarà il degno centravanti”

L’uomo del momento per la Fiorentina è indubbiamente Dusan Vlahovic. Al centravanti serbo, il Corriere dello Sport-Stadio dedica un editoriale quest’oggi, firmato da Alberto Polverosi.

All’interno si legge che “questo ragazzone fa davvero tornare indietro, fino agli anni di Batigol che a Firenze ha stabilito il record di reti in Serie A e in assoluto. Il problema, per la Fiorentina e i fiorentini, è che Vlahovic non ha ancora rinnovato il contratto che scade nel 2023. I grandi club europei lo stanno aspettando con ansia, erano già convinti del suo valore, figuriamoci adesso”.

E ancora: “Tuttavia, per come gioca, per come si batte sembra ben dentro la Fiorentina. Ora tocca a Commisso convincerlo e non solo con l’ingaggio. Un giocatore del genere merita i grandi palcoscenici, merita l’Europa. Se intorno a Vlahovic verrà costruita una grande squadra, lui ne sarà il degno centravanti”.