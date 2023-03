Un giovane calciatore in prova alla Fiorentina grazie… a un’applicazione!

Si chiama FootSider e si può considerare il Linkedin del calcio. Co-fondata da un certo Ronaldinho e dall’attaccante algerino Yacine Brahimi, la piattaforma è stata sviluppata per collegare i giocatori del mondo amatoriale o giovani talenti a club professionistici. Ed è quello che è successo a Rayhane Ben El Kouriane, giocatore della squadra U16 dell’AS Cagnes / Le Cros, società francese, in questi giorni in prova alla Fiorentina.

Il giovane talento partecipato a un evento organizzato al campo di allenamento del Sochaux lo scorso novembre e più recentemente in quello a Ile-de-France lo scorso 24 febbraio. 45 rappresentanti di club europei erano presenti a quest’ultimo raduno, tra cui anche la Fiorentina, che lo ha visionato. Il club viola, tramite l’app, si è quindi messo in contatto con l’ASCC e il giocatore, offrendogli una prova di tre giorni (dal 28 al 31 marzo) a Firenze, come riportato da Nice Matin.

Il ragazzo, originario della Costa Azzurra era infatti oggi nelle strutture del club gigliato per il test. E chissà che, grazie a un’applicazione, il suo futuro non possa essere viola.