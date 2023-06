Un giovane di proprietà della Fiorentina convocato per le qualificazioni ai prossimi Europei

Una bella soddisfazione per Louis Monteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito al Farul Constanta. Il classe 2002 infatti è stato inserito nella lista dei convocati della Nazionale maggiore della Romania, impegnata in due partite nei prossimi giorni.

Il ct Edward Iordanescu ha scelto Monteanu per la spedizione che vedrà la Romania sfidare Kosovo e Svizzera, due sfide fondamentali nel percorso di qualificazione agli Europei del 2024 che si terranno in Germania.