Secondo quanto riporta il sito sportsaddict.gr, il giovane esterno classe 2004 Arman Markosian ha lasciato la Fiorentina per approdare al Pontedera in Serie C. L’armeno era arrivato a Firenze in estate e ha giocato con la squadra U18 viola, senza però mai esordire in Primavera.

Adesso per lui la prima avventura tra i professionisti, dove già oggi sarà impegnato nella partita in trasferta contro l’Ancona. Il sito riporta anche una foto del giovane, già con i colori granata addosso.