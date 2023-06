Un giovanissimo della Fiorentina continua la sua scalata nelle Nazionali giovanili: prima convocazione con l’Albania Under 19

Il 18enne della Fiorentina Endri Dama continua la sua scalata con la Nazionale dell’Albania. Il classe 2005, acquistato nell’estate del 2019 dal Pordenone, ha trascorso la sua ultima stagione nell’Under 18 di mister Christian Papalato, raccogliendo 3 reti in 22 presenze totali in campionato. L’ala destra è candidata a un posto nella Primavera della prossima stagione.

Intanto, per Dama, arriva una personale soddisfazione, ovvero la prima convocazione con l’Albania Under 19, dopo esperienze con l’U18 e l’U17. Il commissario tecnico Ervin Bulku ha deciso di portarlo con sé per le due amichevoli del 14 e del 16 giugno.