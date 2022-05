Un girone d’andata sopra la media, poi un progressivo declino. I due giocatori che sono mancati tantissimo alla Fiorentina

Il comune denominatore della stagione della Fiorentina è stato il rendimento eccezionale di alcuni giocatori. Prestazioni oltre la media, condizione fisiche inaspettate e di conseguenza un apporto decisivo ai risultati della squadra. Tra questi possiamo inserire sicuramente Bonaventura e Saponara, che soprattutto nel girone d’andata si sono rivelati fondamentali.

Un rendimento che pian piano è andato scemando, tanto che nella seconda parte di campionato i due non sono più riusciti a incidere. Saponara ha continuato a godere della fiducia di Italiano, ma le sue prestazioni si sono gradualmente normalizzate. Bonaventura, invece, è stato frenato da guai fisici che gli hanno impedito di mantenere alta l’asticella.

Proprio l’ex Milan, tra l’altro, rappresenta uno dei punti interrogativi in vista della partita contro la Roma. Se Torreira dovrebbe partire titolare, Bonaventura invece non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. L’impressione è che da qui a fine campionato per lui ci potranno essere solo degli spezzoni di gara, magari aumentato progressivamente il minutaggio. Ma il Bonaventura del girone d’andata, e lo stesso vale per Saponara, purtroppo al momento non c’è più.