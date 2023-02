Un gol inaspettato e l’ennesima figuraccia di DAZN con i telecronisti di Hellas-Fiorentina che erano… A casa!

Un gol come quello segnato da Biraghi per il 3-0 della Fiorentina contro l’Hellas Verona, effettivamente, non si vede tutti i giorni. Soprattutto perché il giocatore viola ha calciato in porta da centrocampo in un momento in cui il gioco era fermo, con l’attenzione rivola a Mandragora infortunato a terra, sorprendendo Montipò e le telecamere dello stadio.

A non aiutare la comprensione immediata dell’episodio, è stato anche il commento di DAZN, con i due telecronisti della sfida che non erano allo stadio, bensì in uno studio di Cologno Monzese e che potevano contare solo sulle immagini che anche gli spettatori da casa stavano vedendo. L’unica presente al Bentegodi era Ilaria Alesso, inviata tra le due panchine, che ha assistito live al gol.

Un’altra figuraccia per l’emittente che detiene in esclusiva 7 match di Serie A su 10, che fa commentare le partite direttamente dal caldo dei propri studi.