Un goleada europea che regala a Italiano un grande margine per il turn over

Una Fiorentina debordante quella europea, talmente debordante da rendere la gara di ritorno con il Braga quasi ininfluente, di sicuro secondaria rispetto ai due match molto importanti di campionato, tra Empoli e Verona. Ecco allora che le scelte di Vincenzo Italiano potrebbero cambiare, orientandosi su un turn over molto più pronunciato giovedì, lasciando invece due formazioni ‘titolari’ per le due gare di campionato. Occasione quindi per poter destinare il minimo sindacale alla seconda gara del play-off e concentrare le energie su un campionato da raddrizzare.