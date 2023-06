Un grande evento in centro a Firenze: La soddisfazione e le alte aspettative per la stagione che sta per iniziare degli ex viola. La presenza di molti personaggi del mondo del calcio. FOTO

Presso la terrazza del Westin Excelsior in centro a Firenze, si è svolto un grande evento a margine della nuova edizione di Pitti Uomo. Mulish Italia, che in passato ha vestito anche personaggi del calibro di Carlo Ancelotti, ha presentato la sua nuova collezione in gran parte dedicata al Napoli campione d’Italia per la terza volta.

Presenti a questa grande festa anche molti ex giocatori e dirigenti della Fiorentina come Lorenzo Amoruso, Emiliano Bigica, Francesco Baiano, Manuel Pasqual, Dario Dainelli, Giancarlo Antognoni, Francesco Flachi, Roberto Ripa e Marco Donadel. Tutti si sono detti soddisfatti della stagione viola e le loro aspettative ora sono alte per l’inizio della quinta stagione del club guidato dal duo Commisso-Barone.

E poi presenti anche altri personaggi del mondo del calcio come Luciano Spalletti, Gianluca Berti, Stefano Braschi, Riccardo Bigon, Gianluca Nani, Filippo Fusco. Un evento organizzato da Nicoletti & Partner.