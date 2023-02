Un gruppo ‘esotico’ per la Fiorentina alla Viareggio Cup e un derby newyorkese per Commisso

La Fiorentina prenderà parte alla prossima Viareggio Cup o Torneo di Viareggio che dir si voglia, una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile nel panorama internazionale.

E la squadra viola è stata inserita nel Girone 5 e avrà degli avversari ‘esotici’. A cominciare dagli americani dell’FA Euro New York. Sarà una sorta di derby per Rocco Commisso che tra la città di New York e il New Jersey ha costruito le sue fortune.

Nel raggruppamento presenti anche i nigeriani del Kakawa, tutti da scoprire e il Monterosi, società del viterbese, la cui prima squadra gioca in Serie C.

Le gare si disputeranno martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo, con orari e sedi ancora da stabilire.