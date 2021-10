Un intreccio più viola che rossonero per Belotti, con o senza Vlahovic: ma la Fiorentina vorrebbe pescare anche al Sassuolo

Ci sarà molto fermento nel mercato offensivo della Fiorentina a gennaio, al netto o meno della situazione che riguarda Dusan Vlahovic: nel mirino, secondo La Nazione, è tornato ad esserci Andrea Belotti, così com’era prima dell’esplosione del serbo. Stavolta però le richieste di Cairo sono molto contenute, vista la scadenza di contratto del Gallo tra otto mesi e un’operazione a gennaio potrebbe essere più che ipotizzabile. Per il quotidiano più in ottica viola che rossonera, con l’attaccante che avrebbe anche la prospettiva di diventare poi il terminale principale dopo l’addio di Vlahovic.

Non solo Torino però, la società viola continua a guardare anche in casa del Sassuolo, con i due soliti obiettivi: Scamacca e Berardi, che in questo caso risolverebbero una doppia esigenza per attacco ed esterno. E con la punta classe ’99 la Fiorentina farebbe una scelta più di prospettiva che di presente, ponendolo decisamente alle spalle di Vlahovic dal punto di vista delle gerarchie.