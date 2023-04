Un Jack in meno per la Fiorentina

Non ci sono speranze per la Fiorentina di avere a disposizione Giacomo Bonaventura per la partita contro la Cremonese. La notizia viene riportata stamani dal Corriere Fiorentino dove viene dato per certo il forfait del centrocampista viola.

Un’assenza questa sicuramente pesante per Vincenzo Italiano e la sua squadra che perde l’esperienza e le capacità di impostazione e inserimento dell’ex Milan. Gaetano Castrovilli o Antonin Barak i possibili sostituti nel ruolo.

Come potete leggere anche a parte, ci sono altri tre giocatori all’interno della rosa a non essere al meglio delle condizioni e che dovranno essere valutati nelle ore che precedono la sfida contro i grigiorossi.