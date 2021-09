Un mese di Commisso in più con due temi scottanti in agenda

Un mese ancora. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, resterà a Firenze altri trenta giorni circa prima di ripartire per gli Stati Uniti.

Un periodo che di certo non sarà vuoto e dove il numero uno viola non guarderà solamente quello che succederà in campo.

Prima della ripartenza ci sarà almeno un incontro con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Tema del vis a vis manco a dirsi uno solo: lo stadio.

E poi c’è anche la questione Vlahovic (della quale abbiamo parlato a parte) che è un tema delicato che deve portare avanti anche perché stiamo parlando sicuramente del giocatore più rappresentativo presente nella rosa.