Un mese per il rinnovo e la promessa sempre valida di Commisso: ma per Chiesa il NO alla Juve è già scritto

Dovrebbe arrivare intorno alla fine del mese di marzo il momento buono per Federico Chiesa, per allungare il proprio contratto, a scadenza 2022, di almeno altri due anni, blindando così la sua posizione in chiave viola. Un altro mese dunque, secondo il Corriere della Sera, prima del nero su bianco, dopo il ritorno del sereno tra le parti. Della sua partenza o meno non c’è ancora certezza ma la promessa di Commisso resta ancora valida: se Chiesa chiederà la cessione sarà accontentato. Di certo c’è solo quella che NON sarà la sua destinazione: la Juventus. “Chiesa non sarà il mio Baggio” aveva detto il patron viola appena insediatosi ed in effetti non lo è stato e neanche lo sarà la prossima estate.