Un nome in meno per la porta della Fiorentina? Gasperini pronto a promuovere i guantoni dell’ex Cremonese

Dopo l’ultima stagione trascorsa a Cremona, Marco Carnesecchi tornerà all’Atalanta, stavolta per rimanerci. Secondo il Corriere di Bergamo, infatti, Gian Piero Gasperini vuole concedergli la chance di essere il numero 1 della Dea, togliendo dai pali Juan Musso che verrebbe dunque declassato.

Lo scorso anno – si legge fra le righe – la società di Percassi ha rifiutato ben 14 milioni dalla Lazio per il portiere dell’Under 21, pronto a diventare il titolare nerazzurro a tutti gli effetti. D’altronde il vice non vuole farlo dopo l’ottima annata con la Cremonese, con buona pace della Juventus che lo avrebbe ingaggiato volentieri per tenerlo fermo alle spalle di Szczesny.