Un nome su tutti e ora spuntano anche le cifre, ma Dragowski non può certo essere svenduto. Eppure il portiere sembrava l’ultimo dei problemi della Fiorentina…

L’ipotesi Borussia Dortmund, diciamolo chiaramente, appare alquanto improbabile. Fosse solo perché pochi giorni fa i tedeschi hanno comprato Kobel, uno dei migliori portieri della Bundesliga, investendoci 15 milioni e facendogli firmare un contratto quinquennale.

Nonostante questo, però, Dragowski continua ad apparire in bilico. Non tanto perché qualche squadra in particolare si sia fatta avanti per lui, quanto perché c’è un altro portiere che in queste ore viene prepotentemente accostato alla Fiorentina. Stiamo parlando di David Ospina, che secondo calciomercato.com potrebbe arrivare in riva all’Arno per 5 milioni e con la benedizione di Gattuso.

Un’ipotesi che, si verificasse, costituirebbe un bel rischio per la Fiorentina. Ospina infatti ha 33 anni e nell’ultima stagione ha mostrato una forte inclinazione all’infortunio, inoltre Dragowski non potrà certo essere svenduto per fare spazio al colombiano. Situazione spinosa dunque, in un ruolo che poche settimane fa sembrava l’ultimo dei problemi della Fiorentina.