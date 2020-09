Un numero non a caso e un segnale inequivocabile: Dusan è partito alla conquista di Firenze

Se per quanto riguarda la maglia numero dieci per la stagione 2020/2021 della Fiorentina i segnali che andasse sulle spalle di Gaetano Castrovilli erano noti da tempo, per la nove invece non c’erano i sentori che potesse prenderla un calciatore attualmente in rosa: o sarebbe rimasta libera anche quest’anno oppure avrebbe atteso un ipotetico arrivo di un nuovo centravanti.

Invece ecco la sorpresa: Dusan Vlahovic si scrolla di dosso la sua storica ventotto e fa una scelta di grande personalità, di grande impatto e di grande voglia, lanciando un messaggio inequivocabile. “Non abbiamo alcun bisogno di un nuovo attaccante, ci sono io e ve lo dimostrerò”, sembra essere questo il pensiero che ha indotto il serbo a prendere un numero così pesante che mette in un certo senso a tacere le voci di mercato, abbracciando pure le parole del ds Daniele Pradè che ammetteva la fiducia nel classe 2000.

Il tempo e il campo chiariranno e giudicheranno questo importante gesto del nativo di Belgrado ma una cosa è certa: nessuno ha più fame di lui nel voler dimostrare tutto il suo valore.